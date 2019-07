Фаны «Атлетико» испортили табличку с именем Гризманна

Болельщики мадридскогосильно разозлились после того, как стало известно, чтовсе-таки перейдет в. Как сообщает Sports.Ru , фаны «матрасников» испортили табличку с именем футболиста, которая была установлена возле домашней арены «полосатых».

Так люди, несогласные с решением игрока, испачкали табличку, а также «украсили» ее наклейками с изображением клубного значка.

Гризманн провел в столичном клубе 257 поединков. В составе «матрасников» француз оказался в 2014 году.

Ранее такое уже происходило. К примеру, табличку с именем Тибо Куртуа забросали пустыми пивными бутылками и игрушечными крысами. Кроме того, монумент стал жертвой акта вандализма, поскольку прямо на нем злые фанаты «Атлетико» написали слово «крыса».

Si supieran los impresentables q van a destrozar las placas del paseo de las leyendas del Metropolitano, la carnaza que dan a sus rivales y como ensucian la imagen de la afición del Atleti...no lo harían, o sí porque no dan para más. Si no respetas tu Ha, no tienes futuro. pic.twitter.com/rTxw5omtcS