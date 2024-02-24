«Гранада»
Турнирное положение: «Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите испанского футбола. Ныне команда находится на 19 месте таблицы Ла Лиги.
При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах «Гранада» настреляла всего 27 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть лишь один балл. «Гранада» расписала мировую с «Альмерией» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Гранада» набрал всего 3 очка. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Интересно, что 3 своих последних поединка команда завершила подписанием мировых. Одна из ничьих пришлась на битву с «Барселоной» (3:3).
Не сыграют: Бруно Мендес — травмирован.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: сейчас команда пребывает в зоне вылета. Отставание от спасительной 17 позиции измеряется 6 очками.
Поединки против «Валенсии» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Гранада» проиграла 3 раза при одной виктории.
Стоит отметить, что «Гранада» последнюю свою викторию над «Валенсией» праздновал еще 3 года назад. Да и сейчас команда явно слабее оппонента.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.
Команда забила 29 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «летучих мышей» всего 2 победы при 2 поражениях.
Не сыграют: Андре Алмейда, Тьерри Коррейя, Диего Лопес — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Валенсия» выглядит крайне нестабильно. Потенциал у команды высокий, но победы даются уж слишком натужно.
При этом все никак не раскроется форвард Роман Яремчук. Украинец в 17 проведенных матчах отличился всего 2 голами в чемпионате.
В предыдущем туре чемпионата «Валенсия» снова осталась без победы. Левантийцы расписали мировую с «Севильей» (0:0).
«Валенсия» сражается за попадание в первую шестерку. Отставание от искомой позиции составляет всего 4 зачетных пункта.
Статистика для ставок
- «Гранада» не побеждала в 6 своих последних матчах
- «Валенсия» уже 3 года не проигрывает «Гранаде»
- «Гранада» 3 своих последних поединка завершила вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.81. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.51 и 1.62.
Коэффициенты матча Гранада — Валенсия
Прогноз: Гости явно намерены оказаться в первой шестерке, и наверняка будут активно атаковать.
«Гранада» традиционно неудачно играет с «Валенсией», к тому же забивает с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.51