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    «Летучие мыши» одолеют аутсайдера

    «Гранада» — «Валенсия». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, Примера, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Валенсия»
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    Роман Яремчук
    В рамках 26-го тура чемпионата Испании 24 февраля пройдет матч «Гранада» — «Валенсия». Начало — 16:00 (мск). «Гранада» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Февраля 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 16:00 Валенсия Валенсия
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    «Гранада»

    Турнирное положение: «Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите испанского футбола. Ныне команда находится на 19 месте таблицы Ла Лиги.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах «Гранада» настреляла всего 27 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть лишь один балл. «Гранада» расписала мировую с «Альмерией» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Гранада» набрал всего 3 очка. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Интересно, что 3 своих последних поединка команда завершила подписанием мировых. Одна из ничьих пришлась на битву с «Барселоной» (3:3).

    Не сыграют: Бруно Мендес — травмирован.

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    Состояние команды: сейчас команда пребывает в зоне вылета. Отставание от спасительной 17 позиции измеряется 6 очками.

    Поединки против «Валенсии» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Гранада» проиграла 3 раза при одной виктории.

    Стоит отметить, что «Гранада» последнюю свою викторию над «Валенсией» праздновал еще 3 года назад. Да и сейчас команда явно слабее оппонента.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.

    Команда забила 29 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «летучих мышей» всего 2 победы при 2 поражениях.

    Не сыграют: Андре Алмейда, Тьерри Коррейя, Диего Лопес — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Валенсия» выглядит крайне нестабильно. Потенциал у команды высокий, но победы даются уж слишком натужно.

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    При этом все никак не раскроется форвард Роман Яремчук. Украинец в 17 проведенных матчах отличился всего 2 голами в чемпионате.

    В предыдущем туре чемпионата «Валенсия» снова осталась без победы. Левантийцы расписали мировую с «Севильей» (0:0).

    «Валенсия» сражается за попадание в первую шестерку. Отставание от искомой позиции составляет всего 4 зачетных пункта.

    Статистика для ставок

    • «Гранада» не побеждала в 6 своих последних матчах

    • «Валенсия» уже 3 года не проигрывает «Гранаде»

    • «Гранада» 3 своих последних поединка завершила вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.81. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.51 и 1.62.

    Коэффициенты матча Гранада — Валенсия

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.052.80Бонус$9500
    •

    Прогноз: Гости явно намерены оказаться в первой шестерке, и наверняка будут активно атаковать.

    «Гранада» традиционно неудачно играет с «Валенсией», к тому же забивает с огромнейшей натугой.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 2.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.51

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    «Гранада» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» одолеют аутсайдера
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