В рамках 26-го тура чемпионата Испании 24 февраля пройдет матч «Гранада» — «Валенсия». Начало — 16:00 (мск). «Гранада» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Турнирное положение: «Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите испанского футбола. Ныне команда находится на 19 месте таблицы Ла Лиги.

При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах «Гранада» настреляла всего 27 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть лишь один балл. «Гранада» расписала мировую с «Альмерией» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Гранада» набрал всего 3 очка. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Интересно, что 3 своих последних поединка команда завершила подписанием мировых. Одна из ничьих пришлась на битву с «Барселоной» (3:3).

Не сыграют: Бруно Мендес — травмирован.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: сейчас команда пребывает в зоне вылета. Отставание от спасительной 17 позиции измеряется 6 очками.

Поединки против «Валенсии» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Гранада» проиграла 3 раза при одной виктории.

Стоит отметить, что «Гранада» последнюю свою викторию над «Валенсией» праздновал еще 3 года назад. Да и сейчас команда явно слабее оппонента.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.

Команда забила 29 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «летучих мышей» всего 2 победы при 2 поражениях.

Не сыграют: Андре Алмейда, Тьерри Коррейя, Диего Лопес — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Валенсия» выглядит крайне нестабильно. Потенциал у команды высокий, но победы даются уж слишком натужно.

При этом все никак не раскроется форвард Роман Яремчук. Украинец в 17 проведенных матчах отличился всего 2 голами в чемпионате.

В предыдущем туре чемпионата «Валенсия» снова осталась без победы. Левантийцы расписали мировую с «Севильей» (0:0).

«Валенсия» сражается за попадание в первую шестерку. Отставание от искомой позиции составляет всего 4 зачетных пункта.

Статистика для ставок

«Гранада» не побеждала в 6 своих последних матчах

«Валенсия» уже 3 года не проигрывает «Гранаде»

«Гранада» 3 своих последних поединка завершила вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.81. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.51 и 1.62.

Коэффициенты матча Гранада — Валенсия 1X2Новым игрокам 2.853.052.80Бонус$9500

Прогноз: Гости явно намерены оказаться в первой шестерке, и наверняка будут активно атаковать.

«Гранада» традиционно неудачно играет с «Валенсией», к тому же забивает с огромнейшей натугой.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.51