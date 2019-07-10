Уткин: Если в позиции «Локо» нет логики, то в позиции Гилерме просто безумие

Спортивный журналист и блогервысказал мнением о ситуации с контрактоми вратаря, который истекает в конце 2019 года.

На данный момент стороны не могут договориться о продлении соглашения. Ранее сообщалось, что Гилерме может перейти в «Спартак».

«Честно говоря, я не понимаю клуб. Гилерме в "Локомотиве" дольше Овчинникова. Он легенда. Ему 33 года, что за возраст для вратаря; деньги деньгами — но предлагать контракт 1+1?

Полагаю, в ситуации Гилерме логично желать доиграть в клубе до конца. Ну, что это за формулировка — 1+1? Еще не доходя до денег.

С Еременко, переход которого в "Локомотив" был возможен, была другая история, но в этом схожа.

Парню тридцать, самый сок карьеры пропустил по глупости и… годичный контракт. Ну, как это, это же просто не разговор.

Но при этом… Это уже возвращаясь к самому Гилерме. При этом 1) сейчас 2) легенде "Локо" 3) 31 декабря, посреди сезона просто даже ДОПУСКАТЬ МЫСЛЬ УЙТИ В "СПАРТАК"??? Вот в этот сегодняшний "Спартак"? Так думает вице-капитан "Локо"?

Да это себя не уважать. Посреди сезона, в котором необходимо становиться чемпионом, причем это в случае ухода в "Спартак" наверняка в последний раз в карьере… Правду говорят — очень, очень особые мозги у бразильцев.

Если в позиции клуба нет логики, то в позиции Гилерме просто безумие. Инфантильное, капризное безумие», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0