ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей КудашовСлучайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 21:53
    • Федерер одержал 100-ю победу на Уимблдоне в карьере
  • 21:36
    • Сенегал победил Бенин и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 21:17
    • Надаль сразится с Федерером в полуфинале Уимблдона
  • 21:00
    • Федерер обыграл Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдона
  • 20:38
    • «Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга»
    Все новости спорта

    Кудряшов близок к переходу в «Сочи»

    Сочи РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Бывший защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов близок к переходу в «Сочи», сообщает «Чемпионат».

    Фёдор Кудряшов
    Фёдор Кудряшов

    Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента.

    Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч.

    Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года, однако по окончании сезона-2018/19 «Истанбул Башакшехир» объявил о расторжении контракта с россиянином.

    Ранее Кудряшов выступал также за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» и «Ростов». В составе сборной России футболист провёл 30 матчей. На его счету 1 забитый мяч. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Английский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛ
  • 09/07/2019 в 20:01
    •
  • Прогноз
  • Кот-д'Ивуар — Алжир
  • 2.18
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто впервые выйдет в финал Уимблдона?
  • Симона Халеп — Элина Свитолина. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Как «Пюник» начнет свой путь в квалификации Лиги Европы?
  • «Пюник» — «Шкупи». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Ордабасы» попытается сохранить свои ворота «сухими»
  • «Ордабасы» — «Торпедо Кутаиси». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, сотая победа ФедерераОбзор четвертьфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 22:370
  • 18:03
    • Тарасов был в шоке от отказа «Локомотива» оплачивать операцию
  • 17:40
    • Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА
  • 17:18
    • Джокович разгромил Гоффена в полуфинале Уимблдона
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Поворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешьВозможный уход Погба — не самая большая проблема норвежского тренера Вчера в 13:200
  • Экспресс дня

  • Смогут ли бенинцы остановить Садио Мане?
  • 3.48
    •
  • 23:57
    • «Тамбов» заключил контракт с Тетрашвили
  • 23:48
    • Михайлов: Никто не объяснил, почему Воробьева отстранили
  • 23:29
    • Третьяк: Кудашов — мощный тренер, мы доверяем ему
    Система ВАР Футбол Английский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛИзучаем, как Английская Премьер-лига изменит под себя систему видеоповторов 09/07/2019 в 20:010
  • 15:07
    • Бейл отверг заманчивое предложение из Китая
  • 14:43
    • В «Фенербахче» опровергли слухи касательно трансфера Озила
  • 14:16
    • Паспорт болельщика РПЛ будет внедрен не ранее 2020 года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие