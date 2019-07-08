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    «Атлетико» подписал бразильского защитника

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    Мадридский «Атлетико» официально завершил сделку по приобретению защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди. Об этом сообщила пресс-служба «матрасников».

    Ренан Лоди
    Ренан Лоди

    21-летний бразилец подписал с мадридским клубом контракт до 2025 года.

    «Очень счастлив быть здесь, оказаться в большом клубе. Симеоне — он один из лучших тренеров», — сказал Лоди.

    Отметим, что основным конкурентом «Атлетико» в борьбе за Лоди был питерский «Зенит», но сам игрок предпочел играть в Примере, нежели в российской Премьер-лиге.

    Лоди выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2016 по 2019 год. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи. 0

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