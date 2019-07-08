«Атлетико» подписал бразильского защитника

Мадридскийофициально завершил сделку по приобретению защитника. Об этом сообщила пресс-служба «матрасников».

21-летний бразилец подписал с мадридским клубом контракт до 2025 года.

«Очень счастлив быть здесь, оказаться в большом клубе. Симеоне — он один из лучших тренеров», — сказал Лоди.

Отметим, что основным конкурентом «Атлетико» в борьбе за Лоди был питерский «Зенит», но сам игрок предпочел играть в Примере, нежели в российской Премьер-лиге.

Лоди выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2016 по 2019 год. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи. 0