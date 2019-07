Форвард «Ромы» перешел в «Шанхай Шеньхуа»

Нападающийперешел из, информирует официальный сайт китайского клуба.

Как сообщают итальянские СМИ, форвард заключил с клубом трехлетний контракт, по которому получит около 40 миллионов евро. Сумма трансфера составила 18 миллионов, включая бонусы.

Напомним, Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Shenhua announces that El Shaarawy will arrive in Shanghai today and join the team. Welcome to Shenhua @OfficialEl92 pic.twitter.com/UirnG23NSg