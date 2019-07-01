«Саутгемптон» выкупил нападающего у «Ливерпуля»

«Саутгемптон» на своем официальном сайте объявил о выкупе у «Ливерпуля» нападающего

Сумма сделки составила 22,2 миллиона евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

«Подписав контракт, я чувствую себя прекрасно. Я следил за собой в течение лета, и теперь просто рвусь в новый сезон. Лично для меня это большой сезон. Я чувствую, что это мое самое захватывающее время», — заявил Ингз

В минувшем сезоне Ингз выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В составе клуба он принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 0