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    Сборная Перу в серии пенальти прошла Уругвай в Кубке Америки

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    Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки-2019.

    Перуанцы выиграли серию пенальти
    Перуанцы выиграли серию пенальти

    В 1/4 финала перуанцы переиграли Уругвай в серии пенальти — 0:0, пенальти — 5:4.

    По ходу игры Уругвай трижды забивал голы, но все они были отменены благодаря VAR. Сперва не был засчитан мяч Наитана Нандеса, затем Эдинсона Кавани и, наконец, Луиса Суареса.

    В серии послематчевых 11-метровых ударов переиграть вратаря не смог только один футболист — Луис Суарес, бивший первым.

    В полуфинале Перу сыграет со сборной Чили, которая с таким же счетом одолела Колумбию (0:0, пенальти — 5:4).

    В другом полуфинале хозяева турнира бразильцы встретятся с Аргентиной. 0

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