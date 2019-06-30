Сборная Перу в серии пенальти прошла Уругвай в Кубке Америки

Сборнаявышла в полуфинал

В 1/4 финала перуанцы переиграли Уругвай в серии пенальти — 0:0, пенальти — 5:4.

По ходу игры Уругвай трижды забивал голы, но все они были отменены благодаря VAR. Сперва не был засчитан мяч Наитана Нандеса, затем Эдинсона Кавани и, наконец, Луиса Суареса.

В серии послематчевых 11-метровых ударов переиграть вратаря не смог только один футболист — Луис Суарес, бивший первым.

В полуфинале Перу сыграет со сборной Чили, которая с таким же счетом одолела Колумбию (0:0, пенальти — 5:4).

В другом полуфинале хозяева турнира бразильцы встретятся с Аргентиной. 0