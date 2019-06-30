Судья отменил три гола Уругвая в матче с Перу

В Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова» состоялся последний четвертьфинал, в котором сборнаяв серии пенальти прошла— 5:4.

В основное время встречи уругвайские футболисты трижды отправили мяч в ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда. В двух последних случаях главный арбитр игры Вилтон Сампайо воспользовался VAR.

Первый мяч на 28-й минуте забил полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. Автором второго гола стал нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся в начале второго тайма. Еще одно взятие ворот было отменено на 72-й минуте, когда удар нанес форвард Луис Суарес.

Перуанцы в полуфинале встретятся с командой Чили. Во втором полуфинальном поединке сразятся Аргентина и Бразилия. 0