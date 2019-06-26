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    «Рома» и «Наполи» согласовали обмен игроками

    Наполи Рома Футбол Италии Серия A Трансферы Календарь Серии А
    Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи», о чем сообщил журналист Фабрицио Романо.

    Костас Манолас
    Костас Манолас

    По информации источника, трансфер грека обойдется неаполитанскому клубу в € 34 млн. Однако сумма выплаты римлянам будет уменьшена за счет включения в сделку полузащитника «Наполи» Амаду Диавара, трансфер которого был оценен сторонами в € 18 млн плюс еще € 2 млн в виде различных бонусов.

    В минувшем сезоне 27-летний Манолас провел 27 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

    В минувшем сезоне на клубном уровне 21-летний Диавара сыграл в чемпионате Италии 13 матчей, результативными действиями он не отметился. 0

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