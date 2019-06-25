Гаити — Коста-Рика: счет матча 2:1, обзор голов

Сборнаяобыграла командув матче третьего тура Золотого кубка КОНКАКАФ со счетом 2:1 (0:1).

Счет был открыт уже на 13-й минуте — защитник Гаити Джими Алексис срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме команда Гаити отличилась дважды — на 57-й минуте Дюкенс Назон сравнял счет реализовав пенальти, а на 81-й минуте автор автогола Алексис принес своей команде победу.

В другом матче этой группы Бермудские острова обыграли сборную Никарагуа — 2:0.

Сборная Гаити выиграла все три матча на групповой стадии и заняла первое место в группе В (9 очков). Со второго места в плей-офф вышла сборная Коста-Рики (6).

В четвертьфинале Гаити сыграет со сборной Канады, а Коста-Рика — с командой Мексики. 0