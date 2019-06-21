«Спартак» готов платить Бруме 2 миллиона евро в год

«Спартак» готов предложить полузащитнику «Лейпцига»контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год, информирует «Чемпионат».

По информации издания, одним из основных препятствий на пути к осуществлению сделки являются вопросы по здоровью 24-летнего футболиста.

Португалец еще во время выступления за «Галатасарай» пропустил значительную часть сезона-2013/14 из-за разрыва крестообразной связки. Если угрозы рецидива травмы у игрока не будет выявлено, с большой долей вероятности московский клуб его подпишет.

За трансфер Брумы «Спартак» планирует заплатить 12 миллионов евро. Сумма может вырасти до 15,5 миллиона с учетом бонусов. 0