«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг»

Московскийпланирует подписать португальского полузащитника, передает Fussballtransfers.

Как утверждает источник, «красно-белые» рассматривают вариант с покупкой 24-летнего хавбека в летнее трансферное окно. Также португалец входит в сферу интересов «Порту» и ПСВ.

Летом 2017 года Брума перешел в «РБ Лейпциг» из турецкого «Галатасарая». Тогда сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Брума провел 14 матчей Бундеслиги, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года. 0