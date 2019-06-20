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    «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг»

    Трансферы Футбол России Спартак Футбол Германии РБ Лейпциг
    Московский «Спартак» планирует подписать португальского полузащитника «РБ Лейпциг» Арминдо Брума, передает Fussballtransfers.

    Арминдо Брума
    Арминдо Брума

    Как утверждает источник, «красно-белые» рассматривают вариант с покупкой 24-летнего хавбека в летнее трансферное окно. Также португалец входит в сферу интересов «Порту» и ПСВ.

    Летом 2017 года Брума перешел в «РБ Лейпциг» из турецкого «Галатасарая». Тогда сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Брума провел 14 матчей Бундеслиги, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года. 0

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