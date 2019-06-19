Бывший президент УЕФАосвобожден из-под стражи во Франции, сообщает AFP.

63-летний француз накануне был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа для дачи показаний по делу о коррупции при определении места проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сделано это было для того, чтобы участники слушания не смогли договориться.

«Платини освобожден из-под стражи. Слишком много шума на пустом месте. Следователи хотели, чтобы каждый допрашиваемый был услышан и не мог советоваться с остальными, поэтому их разделили. Я и мой подзащитный спокойны и уверены в итоговом результате дела», — сказал адвокат Платини. 0