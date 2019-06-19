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    Платини освобожден из-под стражи

    ФИФА Чемпионат мира по футболу-2022 Между тем Скандалы
    Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции, сообщает AFP.

    Мишель Платини
    Мишель Платини

    63-летний француз накануне был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа для дачи показаний по делу о коррупции при определении места проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Сделано это было для того, чтобы участники слушания не смогли договориться.

    «Платини освобожден из-под стражи. Слишком много шума на пустом месте. Следователи хотели, чтобы каждый допрашиваемый был услышан и не мог советоваться с остальными, поэтому их разделили. Я и мой подзащитный спокойны и уверены в итоговом результате дела», — сказал адвокат Платини. 0

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