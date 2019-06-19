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    «МЮ» продлил контракт с полузащитником

    Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Хуаном Матой.

    Хуан Мата
    Хуан Мата

    Новое соглашение английского клуба с испанским футболистом рассчитано до лета 2021 года. В договоре имеется опция продления еще на сезон.

    «Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов.

    Я играю за "Манчестер Юнайтед" в течение пяти лет и с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом», — сказал Мата.

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    • 31-летний Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. В составе манкунианцев он провел 218 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 37 результативных передач. 0

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