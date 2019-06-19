«МЮ» продлил контракт с полузащитником

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение английского клуба с испанским футболистом рассчитано до лета 2021 года. В договоре имеется опция продления еще на сезон.

«Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов.

Я играю за "Манчестер Юнайтед" в течение пяти лет и с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом», — сказал Мата.

31-летний Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. В составе манкунианцев он провел 218 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 37 результативных передач. 0