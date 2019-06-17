Бухаров покинул «Рубин»

на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда

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«34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление клуба.

Бухаров пришел в казанский клуб в 2003 году. В первую команду «Рубина» он попал спустя два года. Всего в составе казанского клуба во всех турнирах он сыграл 110 матчей и забил 37 мячей.

С 33 результативными ударами форвард стал одним из лучших бомбардиров в истории «Рубина» в РПЛ. По этому показателю он уступает только Гекденизу Караденизу и Алехандро Домингесу. 0