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    Бухаров покинул «Рубин»

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    «Рубин» на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.

    Александр Бухаров
    Александр Бухаров

    «34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление клуба.

    Бухаров пришел в казанский клуб в 2003 году. В первую команду «Рубина» он попал спустя два года. Всего в составе казанского клуба во всех турнирах он сыграл 110 матчей и забил 37 мячей.

    С 33 результативными ударами форвард стал одним из лучших бомбардиров в истории «Рубина» в РПЛ. По этому показателю он уступает только Гекденизу Караденизу и Алехандро Домингесу. 0

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