Полный календарь АПЛ сезона 2019/2020 на LiveSport.Ru

Стал известен календарь(АПЛ) на сезон 2019/2020.

Турнир начнется 9 августа 2019 года матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити». Завершится 17 мая 2020 года.

Главное дерби последнего года — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — состоится в 12 туре 9 ноября и в 32 туре 4 апреля. Дерби Манчестера намечено на 7 декабря и 7 марта.

Календарь и таблица АПЛ

Первый тур сразу подарит болельщикам принципиальный поединок «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Второй тур — Манчестер Сити« — "Тоттенхэм", третий — матч "Ливерпуля" и "Арсенала".

Полностью календарь английской Премьер-лиги доступен тут на LiveSport.Ru. 0