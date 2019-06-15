Полный календарь АПЛ сезона 2019/2020 на LiveSport.Ru

Календарь АПЛ 2019/2020
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Турнир начнется 9 августа 2019 года матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити». Завершится 17 мая 2020 года.
Главное дерби последнего года — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — состоится в 12 туре 9 ноября и в 32 туре 4 апреля. Дерби Манчестера намечено на 7 декабря и 7 марта.
Первый тур сразу подарит болельщикам принципиальный поединок «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Второй тур — Манчестер Сити« — "Тоттенхэм", третий — матч "Ливерпуля" и "Арсенала".
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