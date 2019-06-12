Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити»близок к продлению контракта с клубом, сообщает The Telegraph

Украинец, чей нынешний контракт истекает в 2020 году, близок к тому, чтобы подписать с «Сити» пятилетнее соглашение.

Игра футболиста в прошлом сезоне убедила главного тренера Хосепа Гвардиолу в том, что он может принести пользу команде на долгосрочной основе.

Зинченко показал более стабильную игру, чем другой левый защитник Бенджамен Менди, который часто травмировался.

При этом «Сити» может купить еще одного игрока на эту позицию — Бена Чиллуэлла из «Лестера».

В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач.

Всего в составе «Манчестер Сити» украинец сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх «горожане» одержали победы. 0