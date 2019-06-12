ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне и Ромелу ЛукакуБельгия остается катком. Равных Де Брейне и компании в группе нет
  • 19:15
    • «МЮ» подписал полузащитника «Суонси»
  • 17:19
    • «Рома» интересуется форвардом «Зенита»
  • 13:44
    • Лукаку подтвердил свой уход из «МЮ»
  • 11:13
    • Гвардиола отказал «Ювентусу»
  • 09:57
    • СМИ: Моуринью готов вновь возглавить «Челси»
    Все новости спорта

    Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

    Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко близок к продлению контракта с клубом, сообщает The Telegraph.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    Украинец, чей нынешний контракт истекает в 2020 году, близок к тому, чтобы подписать с «Сити» пятилетнее соглашение.

    Игра футболиста в прошлом сезоне убедила главного тренера Хосепа Гвардиолу в том, что он может принести пользу команде на долгосрочной основе.

    Зинченко показал более стабильную игру, чем другой левый защитник Бенджамен Менди, который часто травмировался.

    При этом «Сити» может купить еще одного игрока на эту позицию — Бена Чиллуэлла из «Лестера».

    В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач.

    Всего в составе «Манчестер Сити» украинец сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх «горожане» одержали победы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 10 лучших вратарей Европы прямо сейчас
  • Вчера в 19:46
    •
  • Прогноз
  • Кубок Америки-2019
  • 2.10
  • 15/06/2019 в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бостон» или «Сент-Луис» — кто выиграет Кубок Стэнли в решающем матче серии?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли бразильцы выиграть домашний Кубок Америки?
  • Кубок Америки-2019. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Возвращение валидольной сборной. Россия с трудом одолела киприотовРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над Кипром 02:050
  • 16:19
    • Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020
  • 21:24
    • Хольмен покинул «Динамо»
  • 20:59
    • «Арсенал» сыграет с «Аустрией» и «Зальцбургом»
    Неймар Футбол Копа Америка-2019. Какой будет сборная Бразилии без Неймара?За последний год в бразильской сборной произошли изменения Вчера в 23:070
  • Экспресс дня

  • «Депортиво» и «Малага» начнут борьбу за путевку в Примеру
  • 3.24
    •
  • 20:54
    • Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»
  • 20:34
    • Клубы РПЛ интересуются защитником сборной Туниса
  • 20:21
    • «Ахмат» пополнил состав голкипером «Томи»
    Андрес Иньеста Футбол В тени двух гениев. Кто выиграл бы «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду?Иньеста, Неймар и еще пять футболистов, которые могли бы стать обладателями награды 01:010
  • 19:54
    • Российские волейболистки одолели Болгарию в Лиге наций
  • 19:46
    • Промес может перейти в «Аякс»
  • 19:32
    • Зе Луиш согласовал личный контракт с «Порту»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие