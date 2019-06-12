Италия одержала волевую победу над Боснией, Армения одолела Грецию

на своем поле обыграла(2:1) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

Счет в матче открыли гости — на 32-й минуте отличился Эдин Джеко. Благодаря голу Лоренцо Инсинье на 49-й минуте итальянцы отыгрались, а забитый на 86-й минуте Марко Вератти мяч принес хозяевам победу.

В параллельном матче группы J сборная Армении на выезде обыграла Грецию со счетом 3:2.

За победителей голы забили Геворг Газарян (8-я минута), Александр Карапетян (33) и Тигран Барсегян (74). В составе греков отличились Зека (54) и Костас Фортунис (87).

Еще в одном матче группы Финляндия на выезде обыграла Лихтенштейн — 2:0. Голы забили Теэму Пукки (37) и Беньямин Кялльман (57).

Италия занимает 1-е место в группе J с 12 очками в активе, Финляндия — на 2-м месте, Армения — 3-я, Греция — 4-я, Босния и Герцеговина — на 5-м месте, а Лихтенштейн занимает последнее, 6-е место. 0