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    Гетце: Я слышу слухи о трансферах постоянно, они всплывают каждый год

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

    Марио Гетце
    Марио Гетце

    Ранее появилась информация о возможном переходе Гетце в «Арсенал».

    «Я слышу разные слухи постоянно, они всплывают каждый год. У каждого игрока есть своя цена, и клуб должен решить, кто заслуживает остаться.

    У меня остался год по контракту, и мне комфортно в чемпионате Германии. Я очень расслаблен. Я хотел провести хороший сезон, было важно сконцентрироваться на себе», — сказал Гетце Goal.com.

    В сезоне-2018/19 Гетце провел в чемпионате Германии 26 матчей и забил семь голов, а «Боруссия» заняла второе место. 0

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