Гетце: Я слышу слухи о трансферах постоянно, они всплывают каждый год

Полузащитник дортмундской «Боруссии»прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация о возможном переходе Гетце в «Арсенал».

«Я слышу разные слухи постоянно, они всплывают каждый год. У каждого игрока есть своя цена, и клуб должен решить, кто заслуживает остаться.

У меня остался год по контракту, и мне комфортно в чемпионате Германии. Я очень расслаблен. Я хотел провести хороший сезон, было важно сконцентрироваться на себе», — сказал Гетце Goal.com.

В сезоне-2018/19 Гетце провел в чемпионате Германии 26 матчей и забил семь голов, а «Боруссия» заняла второе место. 0