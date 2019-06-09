Саутгейт: Мы не успокоимся, пока не достигнем того, чего хотим

Главный тренер сборной Англииподелился впечатлениями после победы в матче за 3-е место Лиги наций над командой Швейцарии.

«Мы хорошо подготовились к серии пенальти, мы говорили об этом с игроками. Хорошо для всего штаба, когда такая тяжелая работа приносит свои плоды.

Мы заслужили победу в этом матче, если учитывать все наши моменты и удары в каркас ворот.

Мне очень понравилась наша реакция на неудачу в полуфинале и хороший диалог в течение последних дней о том, что мы очень разочарованы, что не сумели выйти в финал и завоевать трофей.

Я получаю энергию от всего моего штаба и всех игроков. У нас фантастический коллектив — вы могли это видеть по психологии, которую мы демонстрировали 120 минут.

Но нам нужно совершенствоваться и дальше, и мы не успокоимся, пока не достигнем, чего хотим», — сказал Саутгейт пресс-службе УЕФА.

Сборная Англии обыграла швейцарцев в серии пенальти — 6:5. 0