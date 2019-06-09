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    Саутгейт: Мы не успокоимся, пока не достигнем того, чего хотим

    Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швейцарии Лига наций
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после победы в матче за 3-е место Лиги наций над командой Швейцарии.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт

    «Мы хорошо подготовились к серии пенальти, мы говорили об этом с игроками. Хорошо для всего штаба, когда такая тяжелая работа приносит свои плоды.

    Мы заслужили победу в этом матче, если учитывать все наши моменты и удары в каркас ворот.

    Мне очень понравилась наша реакция на неудачу в полуфинале и хороший диалог в течение последних дней о том, что мы очень разочарованы, что не сумели выйти в финал и завоевать трофей.

    Я получаю энергию от всего моего штаба и всех игроков. У нас фантастический коллектив — вы могли это видеть по психологии, которую мы демонстрировали 120 минут.

    Но нам нужно совершенствоваться и дальше, и мы не успокоимся, пока не достигнем, чего хотим», — сказал Саутгейт пресс-службе УЕФА.

    Сборная Англии обыграла швейцарцев в серии пенальти — 6:5. 0

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