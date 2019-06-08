Мане мог оказаться в «Спартаке»

Сенегальский нападающийрассказал, что несколько лет назад он отказался от перехода в

«Мой трансфер из "Зальцбурга" в "Саутгемптон" был полон трудностей. Откровенно говоря, я больше хотел оказаться в "Боруссии" у Юргена Клоппа.

Более того, "Зальцбург" даже договорился о трансфере со "Спартаком", но я отказал, потому что хотел играть в более сильном чемпионате. В итоге я понял, что "Саутгемптон" — единственный вариант, поэтому переехал в Англию. Я не хотел ехать в Москву и не мог — в Дортмунд», — цитирует Мане Onze Mondial.

В уходящем сезоне Мане вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов. 0