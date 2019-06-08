ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атакеАзар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛ
  • 09:56
    • Мане мог оказаться в «Спартаке»
  • 09:13
    • «МЮ» увеличил предложение по защитнику «Наполи»
  • 08:54
    • «Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:26
    • Рамос побил рекорд Касильяса в сборной Испании
  • 08:12
    • «Валенсия» не выкупила Черышева у «Вильярреала»
    Все новости спорта

    Мане мог оказаться в «Спартаке»

    Спартак РПЛ Футбол России Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ливерпуль Саутгемптон Трансферы Календарь РПЛ
    Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что несколько лет назад он отказался от перехода в московский «Спартак».

    Садио Мане
    Садио Мане

    «Мой трансфер из "Зальцбурга" в "Саутгемптон" был полон трудностей. Откровенно говоря, я больше хотел оказаться в "Боруссии" у Юргена Клоппа.

    Более того, "Зальцбург" даже договорился о трансфере со "Спартаком", но я отказал, потому что хотел играть в более сильном чемпионате. В итоге я понял, что "Саутгемптон" — единственный вариант, поэтому переехал в Англию. Я не хотел ехать в Москву и не мог — в Дортмунд», — цитирует Мане Onze Mondial.

    В уходящем сезоне Мане вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • Вчера в 20:04
    •
  • Прогноз
  • Россия — Сан-Марино
  • 1.80
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из дебютанток финала «Ролан Гаррос» завоюет титул?
  • Эшли Барти — Маркета Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Помогут ли сборной Исландии родные стены?
  • Исландия — Албания. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Поднимется ли Хорватия в турнирной таблице группы E?
  • Хорватия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт Футбол Ошибки определили результат. Де Йонг реабилитировался и вывел Нидерланды в финалГолландская команда в овертайме дожала сборную Англии Вчера в 12:110
  • 23:47
    • Сборная Испании разгромила Фарерские острова
  • 23:38
    • Сборная Украины забила пять мячей Сербии в отборе Евро-2020
  • 23:14
    • «Реал» объявил о переходе Азара
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка СтэнлиРезультат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня Вчера в 08:260
  • Экспресс дня

  • Матч-тренировка для сборной России, сложный выезд французов
  • 4.11
    •
  • 09:42
    • «Аталанта» ведет переговоры по полузащитнику «Фиорентины»
  • 09:27
    • ПСЖ интересен полузащитник «Барселоны»
  • 08:43
    • «Порту» может быть исключен из элитного дивизиона чемпионата Португалии
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных 06/06/2019 в 20:110
  • 22:13
    • «Барселона» сделала запрос по трансферу Рашфорда
  • 21:27
    • «Зенит» продаст Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
  • 18:55
    • Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие