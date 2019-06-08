Отбор на Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Исландия одолела Албанию

В рамках квалификации Евро-2020 состоялись матчи в группах E и H.

Сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла сборную Уэльса.

В собственные ворота мяч отправил Том Лоуренс. Также у хорватов забил Иван Перишич. В составе Уэльса отличился Дэвид Брукс.

Сборная Хорватии набрала 6 очков в трех матчах и возглавляет группу E. Уэльс, у которого 3 очка после двух игр, идет третьим.

Сборная Исландии со счетом 1:0 переиграла сборную Албании.

Единственный в матче гол на 22-й минуте забил Йохан Гудмундссон.

У Исландии — 6 очков после трех матчей и третье место в группе Н. У Албании — 3 очка в трех играх и четвертая строчка. 0