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    Отбор на Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Исландия одолела Албанию

    Евро-2020 Сборная Хорватии Сборная Уэльса Сборная Исландии Сборная Албании
    В рамках квалификации Евро-2020 состоялись матчи в группах E и H.

    Хорватия — Уэльс
    Хорватия — Уэльс

    Сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла сборную Уэльса.

    В собственные ворота мяч отправил Том Лоуренс. Также у хорватов забил Иван Перишич. В составе Уэльса отличился Дэвид Брукс.

    Сборная Хорватии набрала 6 очков в трех матчах и возглавляет группу E. Уэльс, у которого 3 очка после двух игр, идет третьим.

    Сборная Исландии со счетом 1:0 переиграла сборную Албании.

    Единственный в матче гол на 22-й минуте забил Йохан Гудмундссон.

    У Исландии — 6 очков после трех матчей и третье место в группе Н. У Албании — 3 очка в трех играх и четвертая строчка. 0

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