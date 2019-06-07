«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека и Рэмси

Лондонский «Арсенал» опубликовал список игроков, которые ушли из команды в связи с истечением контрактов.

Клуб покинули вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор и форвард Дэнни Уэлбек.

Ранее 37-летний Чех объявил о завершении карьеры. Голкипер вернется в «Челси» на должность спортивного директора. Чех провел в составе «Арсенала» последние четыре сезона, сыграв 139 матчей.

28-летний Рэмси продолжит карьеру в «Ювентусе». Валлиец выступал за «Арсенал» с 2008 года, за это время он провел за лондонский клуб 369 матчей и забил 64 гола.

28-летний Уэлбек сыграл в общей сложности за «канониров» 126 матчей и отметился 32 забитыми мячами. 0