Леонардо может вернуться в ПСЖ

Экс-спортивный директорблизок к возвращению в, сообщает Gazzetta dello Sport.

49-летний бразилец, который месяц тому назад был уволен из «Милана», зимой не смог организовать трансферы, позволившие бы финишировать «россонери» в первой четверке Серии А, что и послужило причиной отставки.

Отмечается, что с Леонардо уже были проведены несколько раундов переговоров.

Напомним, он уже работал в парижском клубе с 2011-го по 2013-й годы. Тогда он привел в команду группу игроков из чемпионата Италии (Хавьера Пасторе, Марко Веррати, Златана Ибрагимовича, Сальваторе Сиригу, Тьяго Силву). 0