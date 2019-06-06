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    Леонардо может вернуться в ПСЖ

    Трансферы Футбол Италии Милан Футбол Франции ПСЖ
    Экс-спортивный директор «Милана» Леонардо близок к возвращению в ПСЖ, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Леонардо
    Леонардо

    49-летний бразилец, который месяц тому назад был уволен из «Милана», зимой не смог организовать трансферы, позволившие бы финишировать «россонери» в первой четверке Серии А, что и послужило причиной отставки.

    Отмечается, что с Леонардо уже были проведены несколько раундов переговоров.

    Напомним, он уже работал в парижском клубе с 2011-го по 2013-й годы. Тогда он привел в команду группу игроков из чемпионата Италии (Хавьера Пасторе, Марко Веррати, Златана Ибрагимовича, Сальваторе Сиригу, Тьяго Силву). 0

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