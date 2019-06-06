Италия U20 — Мали U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет

7 июня сборнаяи сборнаяпроведут очную встречу в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира до 20 лет. Матч примет город Тыхы. В 19:30 судья даст стартовый свисток.

Несмотря на скромные результаты, итальянцы сумели стать лидерами группы B. «Лазурная команда» выиграла у Мексики 1:2 и Эквадора 0:1. Последний матч в группе с японцами итальянская молодежка сыграла вничью 0:0. Своей тактике сборная Италии U20 не изменил и в 1/8 финала, выиграв у Польши со счетом 1:0.

Команда Мали вышла с группы лишь с одной победой. На старте турнира команда провела ничейный поединок с Панамой (1:1) и после этого африканцы выиграли в нервной встрече у Саудовской Аравии (3:4). Единственное поражение на турнире нанесли французы (2:3). В 1/8 малийцы неожиданно переиграли Аргентину, которая была одним из фаворитов этого мундиаля.

Все прогнозы на футбол

Небольшой перевес имеет Squadra Azzurra. Вероятность победы «лазурных» оценивается коэффом 2.35. На порядок выше коэффициент у сборной Мали — 3.25.

Специально к этому матчу эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз касательно итальянской молодежки. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.77.

За матчем Италия U20 — Мали U20 можно будет проследить в режиме онлайн на сайте интернет-ресурса LiveCup.Run, где проводятся текстовые трансляции спортивных событий, и предлагается различная информацию о предстоящих противостояниях. 0