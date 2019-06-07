Италия U20 — Мали U20. Прогноз (к. 1.77) и ставки на ЧМ-2019 U20 7 июня 2019 года

В пятницу, 7 июня, в Тыхы в матче 1/8 финала чемпионата мира 2019 U20 сборная Италии сыграет с командой Мали. Начало встречи — 19:30 по Москве. Прогноз на Италия U20 — Мали U20.

Италия U20

Сборная Италии вышла на чемпионат мира, как финалист Чемпионата Европы. В финале континентального турнира она проиграла Португалии (3:4 ОТ).

Наивысшего достижения на мировых форумах в этой вековой категории итальянцы добивались в 2017 году, завоевав на том турнире бронзовые награды.

В текущем розыгрыше «Скуадра Адзурра» выиграла свою группу, одержав две победы при одной ничьей. Одолели Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), расписали мировую с Японией (0:0).

В 1/8 финала аппенинцы прошли сборную Польши, обыграв хозяев турнира со счетом 1:0.

Мали U20

Сборная Мали стала победителем Кубка Африки (U20) 2019, обыграв в финальном поединке Сенегал по пенальти. «Орлы» в этой вековой категории на ЧМ в 1999 и 2015 брали бронзовые медали.

На групповом этапе текущего мирового форума сначала сыграли вничью с Панамой (1:1), затем переиграли Саудовскую Аравию (4:3), а в последнем туре уступили Франции (2:3).

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С четырьмя баллами сборная Мали финишировала второй в своем квартете и в 1/8 финала попала на Аргентину, которую прошла по пенальти (2:2 — в основное и дополнительное время).

Прогноз на Италия U20 — Мали U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На их победу предлагают — 2.50.

На победу Мали дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

Проход: Италии U-20 — 1.77; Мали U-20 — 2.05.

Прогнозируем, что итальянцы теперь сделают выводы из подвигов африканцев, и отправят Мали домой. 0