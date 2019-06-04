ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уни ЭмериМал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджет
  • 16:26
    • «Барселона» определилась с главными трансферными целями
  • 16:13
    • Итудис подписал новый контракт с ЦСКА
  • 15:26
    • «Бавария» предложила 90 млн евро за полузащитника «Байера»
  • 15:11
    • «Реал» объявил о трансфере Йовича
  • 13:56
    • Лопетеги официально возглавил «Севилью»
    Все новости спорта

    Португалия — Швейцария: где и когда смотреть онлайн матча полуфинала Лиги наций УЕФА

    УЕФА Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Швейцарии
    В среду, 5 июня, стартует полуфинал Лиги наций УЕФА. В этот день встретятся команды первой полуфинальной пары — Португалия и Швейцария. Первый матч будет сыгран на «Драгау» в городе Порту. Начало в 21:45 по Москве.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Португальцы не плохо провели групповой этап, одержав две победы и сыграв дважды вничью. Таким образом, заняв первое место, команда вышла с группы с 8 набранными очками. «Красно-зеленые» выделяются на фоне других трех команд тем, что они забили меньше всего голов на групповой стадии и при этом меньше всех пропустил (5 забитых и 3 пропущенных). Португальцы имеют 8-матчевую беспроигрышную серию и они однозначно попытаются ее продолжить.

    Швейцария стала самой забивающей командой Лиги A. «Красные» наколотили 14 голов, пропустив всего 5. Такая результативность не должна удивлять, ведь в составе швейцарцев есть лучший бомбардир Харис Сеферович. На данный момент он является лучшим снайпером турнира с 5 голами на счету.

    Все прогнозы на футбол

    Букмекеры выставили следующую линию коэффициентов: 1.65 на победу Португалии, 5.30 на победу Швейцарии и 3.85 на ничью.

    Прогноз на матч Португалия — Швейцария сделали прогнозисты LiveSport.Ru. Они сделали два интересных вывода касательно португальской сборной. Коэффициенты этих двух исходов составляют 1.75 и 1.80.

    Увидеть этот поединок можно будет на таких телеканалах как Матч ТВ, Матч Футбол и Футбол 1. Кроме того, будет доступна онлайн трансляция, которую проведут на сайте LiveCup.Run. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Красный» финал ЛЧ и его исторические грани
  • Вчера в 14:19
    •
  • Прогноз
  • Португалия — Швейцария
  • 1.89
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли американцы сотворить сенсацию?
  • Франция U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Чем закончатся азиатские разборки на ЧМ?
  • Япония U20 — Южная Корея U20. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Аргентина не заметит африканцев
  • Аргентина U20 — Мали U20. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 28 мая — 3 июняГде окажется лидер «Тоттенхэма», кто выиграет борьбу за защитника «Барселоны», кто претендует на вундеркинда из «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:120
  • 10:50
    • Промес уверен в своем возвращении в «Спартак»
  • 09:07
    • Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон
  • 08:14
    • «Ахмат» может подписать лучшего бомбардира «Анжи»
    Мохамед Салах Футбол «Красный» финал ЛЧ и его исторические граниЛюбопытные подробности минувшего финала Лиги чемпионов, которые могли упустить болельщики Вчера в 14:190
  • Экспресс дня

  • Фавориты возьмут свое
  • 2.48
    •
  • 19:12
    • Португалия — Швейцария: где и когда смотреть онлайн матча полуфинала Лиги наций УЕФА
  • 17:25
    • «Северсталь» усилилась чешским защитником
  • 17:13
    • «Аякс» не отпустит главного тренера в «Рому»
    «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Бостоном»Одну из шайб в составе победителей забросил россиянин Владимир Тарасенко 07:590
  • 16:57
    • Конта впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 16:44
    • Адиев может взять паузу после увольнения из «Анжи»
  • 15:57
    • Рангник покинул пост главного тренера «Лейпцига»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие