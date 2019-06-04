Португалия — Швейцария: где и когда смотреть онлайн матча полуфинала Лиги наций УЕФА

В среду, 5 июня, стартует полуфинал Лиги наций УЕФА. В этот день встретятся команды первой полуфинальной пары —. Первый матч будет сыгран на «Драгау» в городе Порту. Начало в 21:45 по Москве.

Португальцы не плохо провели групповой этап, одержав две победы и сыграв дважды вничью. Таким образом, заняв первое место, команда вышла с группы с 8 набранными очками. «Красно-зеленые» выделяются на фоне других трех команд тем, что они забили меньше всего голов на групповой стадии и при этом меньше всех пропустил (5 забитых и 3 пропущенных). Португальцы имеют 8-матчевую беспроигрышную серию и они однозначно попытаются ее продолжить.

Швейцария стала самой забивающей командой Лиги A. «Красные» наколотили 14 голов, пропустив всего 5. Такая результативность не должна удивлять, ведь в составе швейцарцев есть лучший бомбардир Харис Сеферович. На данный момент он является лучшим снайпером турнира с 5 голами на счету.

Все прогнозы на футбол

Букмекеры выставили следующую линию коэффициентов: 1.65 на победу Португалии, 5.30 на победу Швейцарии и 3.85 на ничью.

Прогноз на матч Португалия — Швейцария сделали прогнозисты LiveSport.Ru. Они сделали два интересных вывода касательно португальской сборной. Коэффициенты этих двух исходов составляют 1.75 и 1.80.

Увидеть этот поединок можно будет на таких телеканалах как Матч ТВ, Матч Футбол и Футбол 1. Кроме того, будет доступна онлайн трансляция, которую проведут на сайте LiveCup.Run. 0