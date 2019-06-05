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    Выведет ли Роналду Португалию в финал Лиги Наций?

    Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги наций 5 июня

    Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз на Португалия — Швейцария
    Криштиану Роналду
    В среду, 5 июня, сборная Португалии примет команду Швейцарии в рамках 1/2 финала Дивизиона А Лиги наций. Матч пройдет на арене «Драгау» в Порту и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Португалия — Швейцария.

    Португалия

    Подопечные Фернанду Сантуша заняли первое место в своей группе Дивизиона А Лиги наций. Португальцы, которые играли без Криштиану Роналду, не потерпели ни одного поражения в четырех матчах и опередили сборные Италии и Польши.

    Начали они с двух побед — 1:0 над Италией и 3:2 над Польшей, после чего свели два матча вничью — 0:0 с итальянцами и 1:1 с поляками. По итогам турнира португальцы набрали 8 очков, тогда как Италия — 5, а Польша — 2.

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    • Весной сборная Португалии провела два отборочных матча Евро-2020. В марте португальцы на своем поле разошлись миром с Украиной (0:0) и поделили очки с Сербией (1:1). Если против украинцев Роналду отыграл весь матч, то во встрече с Сербией он получил травму на исходе получаса игры.

    Команды встречались в отборочном турнире ЧМ-2018, обменявшись домашними победами со счетом 2:0.

    Швейцария

    Осенью прошлого года швейцарцы провели 4 официальных матча в Лиге наций и два товарищеских поединка.

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    В Лиге Наций Швейцария дважды обыграла Исландию (6:0 дома и 2:1 на выезде) и обменялась домашними победами с Бельгией (1:2 в гостях, 5:2 дома), возглавив в итоге группу и выйдя в полуфинал.

    В товарищеских матчах швейцарцы уступили Англии (1:0) и дома победили Катар (1:0). Отбор к Евро-2020 швейцарцы начали с выездной победы над сборной Грузии — 2:0.

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    • В последнем матче в марте Швейцария дома упустила победу над Данией. К 84-й минуте швейцарцы выигрывали 3:0, но в итоге матч завершился со счетом 3:3.

    Прогноз

    Букмекеры считают Португалию фаворитом матча. На победу команды хозяев в основное время дается коэффициент 1,65, тогда как на ничью — 3,65, а на успех Швейцарии — 5,25.

    На своем поле и со здоровым, и находящимся в хорошей форме Роналду португальцы выглядят явным фаворитом матча. К тому же плей-офф служит дополнительной мотивацией, так что прогнозируем победу хозяев.

    Сборная Португалии не лучшим образом действует в обороне, сумев сыграть на ноль лишь три раза в восьми предыдущих официальных поединках. Интересны варианты «Забьют обе» за 2,00 и «Швейцария забьет» за 1,70. 0

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    Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги наций 5 июня. Прогноз на Португалия — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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