Ван Дейк — лучший игрок финала Лиги чемпионов

Защитникапризнан УЕФА лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

«Мерсисайдцы» на мадридском стадионе «Метрополитано» со счетом 2:0 нанесли поражение в финальной игре лондонскому «Тоттенхэму» и впервые с 2005 года выиграли Лигу чемпионов. Ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Ван Дейк продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и был лучшим игроком в обороне "Ливерпуля". В течение всего матча он действовал хладнокровно и в нужный момент совершал важнейшие перехваты», — говорится в заявлении УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея. Ван Дейк впервые в карьере стал победителем Лиги чемпионов. 0