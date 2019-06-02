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    Ван Дейк — лучший игрок финала Лиги чемпионов

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    Защитника «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан УЕФА лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Мерсисайдцы» на мадридском стадионе «Метрополитано» со счетом 2:0 нанесли поражение в финальной игре лондонскому «Тоттенхэму» и впервые с 2005 года выиграли Лигу чемпионов. Ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

    «Ван Дейк продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и был лучшим игроком в обороне "Ливерпуля". В течение всего матча он действовал хладнокровно и в нужный момент совершал важнейшие перехваты», — говорится в заявлении УЕФА.

    «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории стал обладателем трофея. Ван Дейк впервые в карьере стал победителем Лиги чемпионов. 0

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