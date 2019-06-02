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    Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев после победы над «Крыльями Советов» в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев

    Напомним, «Крылья» остались в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче со счетом 3:1.

    «Мы попробовали свои силы, играя против команды РПЛ. Мы хорошо показали себя, проявили агрессию и характер.

    Поздравляю "Крылья" с тем, что они остались в РПЛ. Своих ребят поздравляю за самоотдачу, они заслужили большего.

    Удаление? Чуть-чуть придержал я Виталия Денисова, приношу свои извинения. Сорвал контратаку, неправильно поступил. Игрок был рядом, я его немного притормозил.

    Но в целом мы матчем довольны», — сказал Черышев в эфире канала «Матч Премьер». 0

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