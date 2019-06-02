Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Нижнего Новгорода»после победы надв ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.

Напомним, «Крылья» остались в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче со счетом 3:1.

«Мы попробовали свои силы, играя против команды РПЛ. Мы хорошо показали себя, проявили агрессию и характер.

Поздравляю "Крылья" с тем, что они остались в РПЛ. Своих ребят поздравляю за самоотдачу, они заслужили большего.

Удаление? Чуть-чуть придержал я Виталия Денисова, приношу свои извинения. Сорвал контратаку, неправильно поступил. Игрок был рядом, я его немного притормозил.

Но в целом мы матчем довольны», — сказал Черышев в эфире канала «Матч Премьер». 0