Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»

Дмитрий Черышев
globallookpress.com
Напомним, «Крылья» остались в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче со счетом 3:1.
«Мы попробовали свои силы, играя против команды РПЛ. Мы хорошо показали себя, проявили агрессию и характер.
Поздравляю "Крылья" с тем, что они остались в РПЛ. Своих ребят поздравляю за самоотдачу, они заслужили большего.
Удаление? Чуть-чуть придержал я Виталия Денисова, приношу свои извинения. Сорвал контратаку, неправильно поступил. Игрок был рядом, я его немного притормозил.
Но в целом мы матчем довольны», — сказал Черышев в эфире канала «Матч Премьер». 0