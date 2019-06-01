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    Мане: Нечего долго думать, надо просто идти и побеждать

    Ливерпуль Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

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    Встреча начнется в 22:00 мск на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    «У нас есть опыт участия в финале, мы играли тут год назад, но тогда нам не повезло, да и "Реал" был очень уж хорош. Сейчас мы настроены максимально позитивно. Впереди нас ждет большое свершение.

    И у нас, и у "Тоттенхэма" очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Довелось поучаствовать в разных играх. Тут нечего слишком долго думать, надо просто идти и побеждать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в сезоне 2017/18 «Ливерпуль» уступил в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3). 0

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