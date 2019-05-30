«Интер» объявил о уходе Спаллетти

покинул пост главного тренера, сообщает пресс-служба миланской команды.

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе», — говорится в Twitter «нерадзурри».

Спаллетти был назначен на пост главного тренера «Интера» в 2017 году. 60-летнему специалисту не удалось завоевать с клубом ни одного трофея, но при этом он сумел дважды подряд вывести команду в Лигу чемпионов.

Ранее он также работал в «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе», «Роме» и «Зените».

Новым наставником «Интера» станет Антонио Конте, который ранее работал в «Ювентусе». 0