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    Кокорину разрешили пять раз в неделю посещать спортзал

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    Форвард «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, получил возможность посещать спортзал пять раз в неделю.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом рассказала адвокат Татьяна Стукалова.

    «Нога у Саши болит, но после того как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания.

    Даже просит родителей, чтобы они ему не присылали много еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется», — приводит слова Стукаловой «Р-Спорт».

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