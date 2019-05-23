Бакаев рад вызову в сборную России

Полузащитник тульского «Арсенала»прокомментировал попадание в окончательный список сборной России.

«Конечно я рад, счастлив. Я ставил такую цель — попасть в сборную до конца этого сезона, и я ее добился. Буду стараться проявлять себя в сборной, чтобы оправдать доверие главного тренера.

Я папе вот сообщение отправил, а он, оказывается, уже в курсе. Говорит: "Молодец, но в этом ничего особенного нет, давай, работай дальше. Теперь нужно сыграть, проявить себя".

Два больших дня: вчера "Арсенал" попал в Лигу Европы, сегодня я — в сборную. Я рад, что смог внести свою лепту в общий успех команды, при этом получив вызов в сборную», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс». 0