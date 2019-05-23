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    Бакаев рад вызову в сборную России

    Арсенал Тула Сборная России Футбол России
    Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев прокомментировал попадание в окончательный список сборной России.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    «Конечно я рад, счастлив. Я ставил такую цель — попасть в сборную до конца этого сезона, и я ее добился. Буду стараться проявлять себя в сборной, чтобы оправдать доверие главного тренера.

    Я папе вот сообщение отправил, а он, оказывается, уже в курсе. Говорит: "Молодец, но в этом ничего особенного нет, давай, работай дальше. Теперь нужно сыграть, проявить себя".

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    • Два больших дня: вчера "Арсенал" попал в Лигу Европы, сегодня я — в сборную. Я рад, что смог внести свою лепту в общий успех команды, при этом получив вызов в сборную», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс». 0

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