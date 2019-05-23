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    Объявлен состав сборной России на июньские матчи отбора к Евро-2020

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал итоговый состав команды на отборочные матчи Евро-2020 в июне, сообщается на официальном сайте РФС.

    Футболисты сборной России
    Футболисты сборной России

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

    Напомним, россияне сыграют с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород). 0

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