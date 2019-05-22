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    «Краснодар» может приобрести хавбека «Зволле»

    Трансферы Футбол России Краснодар
    Полузащитник «Зволле» Юнес Намли в это летнее трансферное окно может перейти в «Краснодар», информирует Voetbal International.

    Юнес Намли
    Юнес Намли

    «Мы работаем в настоящее время с несколькими клубами. Тем не менее этот трансфер будет большим шагом для Юнеса.

    "Краснодар" — большой клуб, в настоящее время он идет на третьем месте в чемпионате России. Это значит, что в следующем сезоне команда будет играть в Лиге чемпионов.

    Юнес сможет показать там свой уровень. Но в первую очередь все должно устроить нас, особенно Юнеса», — заявил агент футболиста.

    Также интерес к 24-летнему датскому хавбеку проявляют «Аякс» и «Фейеноорд».

    Намли в текущем сезоне провел 36 матчей за «Зволле», в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач. 0

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