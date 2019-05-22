«Краснодар» может приобрести хавбека «Зволле»

Полузащитникв это летнее трансферное окно может перейти в, информирует Voetbal International.

«Мы работаем в настоящее время с несколькими клубами. Тем не менее этот трансфер будет большим шагом для Юнеса.

"Краснодар" — большой клуб, в настоящее время он идет на третьем месте в чемпионате России. Это значит, что в следующем сезоне команда будет играть в Лиге чемпионов.

Юнес сможет показать там свой уровень. Но в первую очередь все должно устроить нас, особенно Юнеса», — заявил агент футболиста.

Также интерес к 24-летнему датскому хавбеку проявляют «Аякс» и «Фейеноорд».

Намли в текущем сезоне провел 36 матчей за «Зволле», в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач. 0