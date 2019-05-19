Шикунов: Кредит доверия к Божовичу остается

Директор по развитию «Крыльев Советов»прокомментировал предстоящее команде участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

За тур до окончания чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку турнирной таблицы.

«Мы не хотели туда попадать, но деваться уже некуда, нам придется играть в стыковых.

У нас есть время переварить все это в голове, так что будем готовиться к стыковым матчам, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге.

Остается ли кредит доверия к Божовичу? Конечно, остается. Команда новая, команда строится — тяжело за год поменять столько народу, поменять тренера…

Тем более, у Божовича было ограниченное количество времени — только зима, поэтому к Миодрагу нет никаких вопросов», — цитирует Шикунова Sport24.ru.

Команда сыграет стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге с представителем ФНЛ.

Миодраг Божович возглавил «Крылья» по ходу текущего сезона. 0