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    Миранчук переживает из-за отсутствия Денисова

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что в команде обеспокоены ситуацией с Игорем Денисовым.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    35-летний футболист больше двух недель не выходил с клубом на связь.

    «Конечно, без Денисова непривычно. В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждем. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам все как есть.

    Позвонить? У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить — нет. Честно говоря, не помню его последнюю тренировку. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но точно не помню.

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    • Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-веселым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой», — приводит слова Миранчука «Чемпионат». 0

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