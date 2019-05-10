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    В «Локомотиве» не могут связаться с Денисовым

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    Руководство «Локомотива» не может связаться с полузащитником Игорем Денисовым, заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

    Игорь Денисов
    Игорь Денисов

    По сообщениям СМИ, полузащитник уже более двух недель не появлялся в расположении команды и его нет в Москве.

    «Я не могу сформулировать что происходит, потому что Игорь — очень профессиональный человек, в этом у меня сомнений нет.

    У меня пока нет ответа, что происходит. Мы ждем, когда он или его представители выйдут на связь.

    Нужно просто узнать, что случилось, если у человека больничный, значит вопросов нет, поэтому нам надо поговорить», — цитирует Кикнадзе ТАСС.

    В последний раз футболист выходил на поле 3 апреля 2019 в матче Кубка России. 13 апреля он в последний раз попал в официальную заявку. 0

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