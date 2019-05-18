Примера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Севилья» примет «Атлетик»

Фрибет для всех

18 и 19 мая в испанской Примере пройдут матчи заключительного тура сезона 2018/19

«Леванте» — «Атлетико» 2:2

В рамках 38-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» - 2:2.

На 6-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев Эрик Кабако. Спустя полчаса нападающий Рохер Марти укрепил преимущество «Леванте».

На 51-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду «матрасников» Анхелю Корреа.

Несмотря на это, через 17 минут полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес сократил отставание мадридцев, а на 79-й минуте нападающий Серхио Камельо восстановил паритет.

Примера. 38-й тур «Леванте» — «Атлетико» — 2:2 (2:0) Голы: 1:0 — 6 Кабако, 2:0 — 36 Марти, 2:1 — 68 Родри Эрнандес, 2:2 — 79 Камельо«Леванте»: Коке, Луна (Саймон, 73), Рубен Везу, Кабако, Педро Лопес (Моралес, 78), Рочина (Мансанара, 33), Барди, Кампанья, Родригес, Двамена, Марти«Атлетико»: Адан, Филипе Луис, Хуанфран, Монтеро (Мольехо, 75), Годин, Родри Эрнандес, Коке, Парти (Камельо, 46), Лемар (Витоло, 63), Корреа, ГризманнПредупреждение: Монтеро (39)Удаление: Корреа (51)

«Атлетико» набрал 76 очков и занял итоговое второе место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 44 баллами идет 14-м.

«Вальядолид» — «Валенсия»

18 мая, 17:15 мск

«Севилья» — «Атлетик»

18 мая, 17:15 мск

«Хетафе» — «Вильярреал»

18 мая, 17:15 мск

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»

18 мая, 17:15 мск

«Алавес» — «Жирона»

18 мая, 21:45 мск

«Сельта» — «Райо Вальекано»

18 мая, 21:45 мск

«Уэска» — «Леганес»

18 мая, 21:45 мск

«Реал» — «Бетис»

19 мая, 13:00 мск

«Эйбар» — «Барселона»

19 мая, 17:15 мск