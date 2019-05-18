ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Севилья» примет «Атлетик»

    Результаты матчей 38-го тура чемпионата Испании

    Примера Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вальядолид Вильярреал Жирона Леванте Леганес Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Уэска Хетафе Эйбар Эспаньол Календарь Примеры
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииПять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф Нико КовачДаже титул не дает гарантий. Будущее Ковача в «Баварии» остается под вопросом Виктор ГончаренкоРПЛ. «Уфа» осталась в зоне стыковых матчей, ЦСКА примет «Ахмат»
  • 16:01
    • «Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ
  • 15:39
    • Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира
  • 14:40
    • Миранчук переживает из-за отсутствия Денисова
  • 08:15
    • «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто» в финале Востока
  • 00:13
    • ЦСКА — в финале Евролиги
  • 23:51
    • Фернандес может перейти в топ-клуб
  • 23:35
    • Финляндия вышла в лидеры группы A
    Все новости спорта
    Хуанфран
    Хуанфран
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    18 и 19 мая в испанской Примере пройдут матчи заключительного тура сезона 2018/19

    «Леванте» — «Атлетико» 2:2

    В рамках 38-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» - 2:2.

    На 6-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев Эрик Кабако. Спустя полчаса нападающий Рохер Марти укрепил преимущество «Леванте».

    На 51-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду «матрасников» Анхелю Корреа.

    Несмотря на это, через 17 минут полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес сократил отставание мадридцев, а на 79-й минуте нападающий Серхио Камельо восстановил паритет.

    Примера. 38-й тур
    «Леванте» — «Атлетико» — 2:2 (2:0)
    Голы: 1:0 — 6 Кабако, 2:0 — 36 Марти, 2:1 — 68 Родри Эрнандес, 2:2 — 79 Камельо«Леванте»: Коке, Луна (Саймон, 73), Рубен Везу, Кабако, Педро Лопес (Моралес, 78), Рочина (Мансанара, 33), Барди, Кампанья, Родригес, Двамена, Марти«Атлетико»: Адан, Филипе Луис, Хуанфран, Монтеро (Мольехо, 75), Годин, Родри Эрнандес, Коке, Парти (Камельо, 46), Лемар (Витоло, 63), Корреа, ГризманнПредупреждение: Монтеро (39)Удаление: Корреа (51)

    «Атлетико» набрал 76 очков и занял итоговое второе место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 44 баллами идет 14-м.

    «Вальядолид» — «Валенсия»

    18 мая, 17:15 мск

    «Севилья» — «Атлетик»

    18 мая, 17:15 мск

    «Хетафе» — «Вильярреал»

    18 мая, 17:15 мск

    «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»

    18 мая, 17:15 мск

    «Алавес» — «Жирона»

    18 мая, 21:45 мск

    «Сельта» — «Райо Вальекано»

    18 мая, 21:45 мск

    «Уэска» — «Леганес»

    18 мая, 21:45 мск

    «Реал» — «Бетис»

    19 мая, 13:00 мск

    «Эйбар» — «Барселона»

    19 мая, 17:15 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб
  • Вчера в 22:29
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Атлетик»
  • 1.70
  • Сегодня в 17:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Сити» в беде. Почему «горожане» могут остаться без Лиги чемпионов
    • 18:55 15/05/2019     Сборная России
  • Третья подряд. Сборная России разобралась с Чехией
    • 19:34 13/05/2019     Дуглас Коста
  • Дуглас Коста — для «Ливерпуля», новые брюки — для владельца «Кардиффа»
    • 17:49 15/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Хуанфран Футбол Примера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Севилья» примет «Атлетик»Результаты матчей 38-го тура чемпионата Испании 16:350
  • 16:22
    • «Леванте» упустил победу над «Атлетико»
  • 15:52
    • Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019
  • 15:20
    • Названы причины увольнения Аллегри
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»Пятый матч состоится на площадке «акул» 19 мая 08:000
  • Экспресс дня

  • «Бавария» добудет очередной титул
  • 4.42
    •
  • 15:06
    • Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» возглавит «Лион»
  • 14:56
    • Игроки «Барселоны» выступили против трансфера Гризманна
  • 12:54
    • «Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
    Андреа Аньелли Футбол Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущербАндреа Аньелли хочет больше денег, но не все поддерживают его идеи Вчера в 22:290
  • 12:40
    • Хавбек «Урала» из-за травмы досрочно завершил сезон
  • 12:24
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией
  • 12:09
    • Моуринью летом намерен вернуться к работе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие