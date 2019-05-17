Перейра покинет «Краснодар» и уедет в Испанию

Полузащитникзаявил, что по семейным обстоятельствам решил не продлевать контракт с российским клубом и перейти в одну из испанских команд.

«Мой представитель был в Испании две недели назад и встречался с несколькими клубами. Он рассказал мне о возможности перейти в одну из местных команд. Мой контракт с "Краснодаром" истекает, и по семейным обстоятельствам я не буду его продлевать.

Другие российские команды интересовались мной, но дело в семье, это сложно из-за языкового барьера. Мы решили что-то поменять, испанская лига всегда мне нравилась», — передает слова Перейры Mundo Deportivo.

Напомним, контракт 29-летнего Перейры с «Краснодаром» истекает после нынешнего сезона.

В составе «Краснодара» он выступает с 2013 года и за это время провел 199 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи. 0