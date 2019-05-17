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    Игнашевич ушел с поста тренера молодежного состава ЦСКА

    Футбол России ЦСКА
    Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава московского клуба.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Андрею Аксенову и всему ее штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

    В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые просто требуют реализации. Вы же видите, что происходит в Лиге чемпионов? После таких матчей даже уснуть тяжело.

    Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы.

    Грустно покидать ЦСКА? Конечно, ведь это мой дом. С другой стороны, у меня начинается новая жизнь, и здесь не до сентиментальностей», — цитирует Игнашевича «Чемпионат».

    Напомним, что 39-летний Игнашевич завершил карьеру по окончании сезона-2017/18, после чего занял пост помощника главного тренера молодежной команды ЦСКА. 0

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