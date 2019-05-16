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    «Пари Сен-Жермен» предложил Буффону новый контракт

    ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    «Пари Сен-Жермен» предложил вратарю Джанлуиджи Буффону новый контракт.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    Об этом рассказал сам 41-летний футболист, который намерен продолжить игровую карьеру.

    «Клуб предложил мне новый контракт, это меня радует. Это очень приятно. В течение нескольких дней мы встретимся, чтобы обсудить данный вопрос, и потом поймем, нужно ли нам идти в этом направлении», — цитирует Буффона Football Italia.

    В текущем сезоне чемпион мира в составе сборной Италии провел 24 матча за клуб, еще в 30 играх ворота парижан защищал Альфонс Ареоля.

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