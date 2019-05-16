«Пари Сен-Жермен» предложил Буффону новый контракт

«Пари Сен-Жермен» предложил вратарюновый контракт.

Об этом рассказал сам 41-летний футболист, который намерен продолжить игровую карьеру.

«Клуб предложил мне новый контракт, это меня радует. Это очень приятно. В течение нескольких дней мы встретимся, чтобы обсудить данный вопрос, и потом поймем, нужно ли нам идти в этом направлении», — цитирует Буффона Football Italia.

В текущем сезоне чемпион мира в составе сборной Италии провел 24 матча за клуб, еще в 30 играх ворота парижан защищал Альфонс Ареоля.

В составе «Пари Сен-Жермен» итальянец стал чемпионом Франции. 0