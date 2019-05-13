Семин заинтересован в подписании Еременко

Главный тренерзаинтересован в покупке полузащитника

Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

«Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Семин видит в Еременко замену Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли "Локо" заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера», — написал Арустамян.

32-летний Еременко начинал текущий сезон в составе «Спартака», однако после четырех проведенных матчей был продан в «Ростов» в зимнее трансферное окно.

В составе ростовской команды он провел девять встреч, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. 0