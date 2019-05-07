Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Защитникзаявил, что покинет мадридскийпо окончании сезона.

Контракт уругвайского футболиста с «матрасниками» подходит к концу, и он получит статус свободного агента.

«"Атлетико" является моей семьей, моим клубом, моим домом, очень тяжело прощаться. Я провел здесь великолепное время и хотел бы всех поблагодарить», — приводит слова защитника Squawka News.

Годин вместе с «Атлетико» становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Также становился обладателем Суперкубка Испании.

Ранее сообщалось, что 30-летний уругваец подпишет контракт с «Интером» сроком на два года. 0