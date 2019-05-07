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    Годин объявил об уходе из «Атлетико»

    Трансферы Футбол Испании Атлетико Футбол Италии Интер
    Защитник Диего Годин заявил, что покинет мадридский «Атлетико» по окончании сезона.

    Диего Годин
    Диего Годин

    Контракт уругвайского футболиста с «матрасниками» подходит к концу, и он получит статус свободного агента.

    «"Атлетико" является моей семьей, моим клубом, моим домом, очень тяжело прощаться. Я провел здесь великолепное время и хотел бы всех поблагодарить», — приводит слова защитника Squawka News.

    Годин вместе с «Атлетико» становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Также становился обладателем Суперкубка Испании.

    Ранее сообщалось, что 30-летний уругваец подпишет контракт с «Интером» сроком на два года. 0

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