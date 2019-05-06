Влашич готов остаться в ЦСКА

Полузащитник, права на которого принадлежат, отметил, что не против и дальше выступать за «армейцев».

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«Мне нравится в ЦСКА. Гончаренко — отличный тренер, у нас хорошая команда, которая идет вперед. Я не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция "Эвертона". Если кто-то заплатит больше, чем ЦСКА, то им будет неважно мое мнение.

Если мы займем третье место, то можем попасть в Лигу чемпионов через квалификацию. Если станем вторыми, то попадем напрямую. Еще есть шансы. Лига чемпионов даст клубу заработать, поэтому посмотрим, что будет», — цитирует Влашича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ на счету хорвата 23 матча, 5 голов и 5 ассистов. 0