Шапочка компенсировала спад «Ростова». «Краснодар» потерял важные очки

В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1. На 25-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Новосельцев придержал Спаича за футболку, а тот упал. С «точки» счет открыл Виктор Классон. Однако на 89-й минуте Эльдор Шомуродов головой пробил точно в угол ворот и принес хозяевам ничью.

«Ростов» играл плохо, но «Краснодару» помог пенальти

«Действия Фьолуссона и всего "Краснодара" с 1-й и где-то до 80-й минуты необходимо оценивать через призму качества и уровня игры "Ростова". Команда Карпина демонстрировала плохой футбол. С самого начала встречи она отдала мяч и инициативу сопернику, желая сосредоточиться на контратаках с использованием свободных зон на чужой половине поля. Но с выходом из обороны, с развитием атак и с точностью передач у хозяев были большие проблемы.

Фактически до гола Шомуродова у "Ростова" не было моментов, созданных с игры. Вся опасность исходила от штрафных или угловых. Да и она, по большому счету, пропадала после того, как "ростовчане" не особо удачно пытались их разыграть или нанести удар по воротам. Да, после перерыва подопечные Карпина стали играть лучше, но я все равно далек от мысли, что все шло по их плану.

"Краснодар", практически в три раза больше владевший мячом, само собой, чаще оказывался у ворот соперника. "Быки" не форсировали события, но проводили планомерное наступление, которое привело к тому, что они заработали пенальти. Безупречная реализация от Классона позволила гостям выйти вперед, почувствовать уверенность и более спокойно продолжать матч. Но поговорить хочется не об этом, а о справедливости назначения 11-метрового как такового. Валерий Карпин в послематчевом интервью вполне резонно заметил, что таких фолов внутри штрафной можно фиксировать по несколько штук в каждом матче.

Зацеп Новосельцева действительно был не самым явным, и вряд ли бы поднялся большой скандал в случае отсутствия пенальти — момент подходит под определение "игровой". Но давайте обратим внимание на слова Паршивлюка. Защитник заявил, что внутри команды "ростовчане" уже неоднократно обсуждали подобные эпизоды — нет никакого смысла в таких ситуациях пускать в ход руки, ведь это повод для арбитра зафиксировать нарушение правил. Сегодня Казарцев сделал это. И, пожалуй, вопросы лучше задавать не ему, а неаккуратно сыгравшему Новосельцеву», — пишет автор Rusfootball.info Иван Долинин.

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» В целом мы контролировали ход матча, играли лучше, но отдали концовку. Стали под конец матча играть менее компактно, менее агрессивно в отборе. В принципе до того у нас было немало возможностей — мы должны были забивать и доводить матч до победы спокойно. Недоработали в нескольких эпизодах. И получили ту атаку, к которой готовились — знали, что они так делают. Потеря концентрации. Нет одного виноватого — все недоработали понемножку.

Шомуродов мог принести «Ростову» победу

Ростовчане вырвали ничью на 89-й минуте ФК «Ростов»

«К исходу часа игры картина на поле стала претерпевать изменения. Краснодарцы стали уставать, и хозяевам периодически удавалось закрепиться на чужой половине поля. Оба тренера практически одновременно выпустили свежих нападающих. Карпин — Эльдора Шомуродова, а Мусаев — Магомеда-Шапи Сулейманова и Ари. Бразилец с российским паспортом появился на поле впервые за последние почти два месяца (с 11 марта, когда провел 90 минут против "Оренбурга"). У ростовчан нашелся свой возвращенец. Впервые с октября на поле вышел долго восстанавливавшийся от травмы Тимофей Калачев. Он заменил разнервничавшегося Данилу Глебова.

Замены пошли желто-синим на пользу. В концовке они лучше держали мяч и заперли соперника на его половине поля. Видно, как Мусаев становится более гибким тренером. При необходимости он все чаще отказывается от принципов — вместо коротких передач "Краснодар" стал использовать средние и длинные, стараясь не убегать большими силами далеко от своих ворот. Причем касается это не только контратакующих действий, но и позиционных атак.

Стоило "быкам" отойти от этой модели и пойти вперед большими силами, и "Ростов" в разящей контратаке их наказал. Шомуродов разогнал атаку в середине поля, отдал налево Еременко и на безумной скорости побежал в штрафную замыкать его подачу. Роман навесил точно на синюю шапочку (Эльдор получил ее от медицинского штаба после одного из столкновений), и Шомуродов красиво положил мяч в угол. А мог в компенсированное время и принести своей команде победу, но Сафонов успел среагировать на мощный выстрел форварда из пределов штрафной», — отметил журналист «Советского спорта» Артем Зибрак.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Наши проблемы — внутренние, травмы ведущих игроков. Невозможно повторить несколько игр в пять одинаковых защитниов. Группа игроков, которая играет сегодня, хорошо играет на контратаке и в позиционном нападаении. «Краснодар» не может нас обыграть, поэтому поменял схему и вышел в три центральных защитника, возможно, взяли пример с «Локомотива».

Шапочка — хит матча

Битва тренеров завершилась миром ФК «Ростов»

«Ростов» после пропущенного мяча не перестроился, потому что, видимо, не собирался отступать от выбранной линии до перерыва. «Краснодар» этому только был рад и до конца первого тайма создал еще несколько моментов — могли забить Газинский, Мартынович и Вандерсон. Однако на перерыв «Ростов» все же ушел с минусовой форой в один мяч.

Во втором тайме Карпин немного перестроил «Ростов», и моментов у ворот Сафонова стало больше. Один из лучших на исходе часа упустил Попов — болгарин пробил в стенку с точки Ракицкого и Месси.

Еременко был особенно активен, хотя до перерыва будто бы спал. Финн раздавал отличные передачи — и одна из них, сделанная внешней стороной стопы, завершилась голом Шомуродова. Карпин угадал: в середине второго тайма он выпустил узбекского форварда вместо инертного Ионова. На 79-й минуте Шомуродов столкнулся головами с Мартыновичем — и медики «Ростова» решили не бинтовать нападающего, а надели ему на голову шапочку, похожую на те, что используют в водном поло. И именно этой шапочкой Шомуродов забил спасительный гол. Для «Ростова» и для ЦСКА, упустившего очки с «Динамо», — описывает ход встречи обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов. 0