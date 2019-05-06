Шапочка компенсировала спад «Ростова». «Краснодар» потерял важные очки

«Ростов» играл плохо, но «Краснодару» помог пенальти
«Действия Фьолуссона и всего "Краснодара" с 1-й и где-то до 80-й минуты необходимо оценивать через призму качества и уровня игры "Ростова". Команда Карпина демонстрировала плохой футбол. С самого начала встречи она отдала мяч и инициативу сопернику, желая сосредоточиться на контратаках с использованием свободных зон на чужой половине поля. Но с выходом из обороны, с развитием атак и с точностью передач у хозяев были большие проблемы.
Фактически до гола Шомуродова у "Ростова" не было моментов, созданных с игры. Вся опасность исходила от штрафных или угловых. Да и она, по большому счету, пропадала после того, как "ростовчане" не особо удачно пытались их разыграть или нанести удар по воротам. Да, после перерыва подопечные Карпина стали играть лучше, но я все равно далек от мысли, что все шло по их плану.
"Краснодар", практически в три раза больше владевший мячом, само собой, чаще оказывался у ворот соперника. "Быки" не форсировали события, но проводили планомерное наступление, которое привело к тому, что они заработали пенальти. Безупречная реализация от Классона позволила гостям выйти вперед, почувствовать уверенность и более спокойно продолжать матч. Но поговорить хочется не об этом, а о справедливости назначения 11-метрового как такового. Валерий Карпин в послематчевом интервью вполне резонно заметил, что таких фолов внутри штрафной можно фиксировать по несколько штук в каждом матче.
Зацеп Новосельцева действительно был не самым явным, и вряд ли бы поднялся большой скандал в случае отсутствия пенальти — момент подходит под определение "игровой". Но давайте обратим внимание на слова Паршивлюка. Защитник заявил, что внутри команды "ростовчане" уже неоднократно обсуждали подобные эпизоды — нет никакого смысла в таких ситуациях пускать в ход руки, ведь это повод для арбитра зафиксировать нарушение правил. Сегодня Казарцев сделал это. И, пожалуй, вопросы лучше задавать не ему, а неаккуратно сыгравшему Новосельцеву», — пишет автор Rusfootball.info Иван Долинин.
Шомуродов мог принести «Ростову» победу
«К исходу часа игры картина на поле стала претерпевать изменения. Краснодарцы стали уставать, и хозяевам периодически удавалось закрепиться на чужой половине поля. Оба тренера практически одновременно выпустили свежих нападающих. Карпин — Эльдора Шомуродова, а Мусаев — Магомеда-Шапи Сулейманова и Ари. Бразилец с российским паспортом появился на поле впервые за последние почти два месяца (с 11 марта, когда провел 90 минут против "Оренбурга"). У ростовчан нашелся свой возвращенец. Впервые с октября на поле вышел долго восстанавливавшийся от травмы Тимофей Калачев. Он заменил разнервничавшегося Данилу Глебова.
Замены пошли желто-синим на пользу. В концовке они лучше держали мяч и заперли соперника на его половине поля. Видно, как Мусаев становится более гибким тренером. При необходимости он все чаще отказывается от принципов — вместо коротких передач "Краснодар" стал использовать средние и длинные, стараясь не убегать большими силами далеко от своих ворот. Причем касается это не только контратакующих действий, но и позиционных атак.
Стоило "быкам" отойти от этой модели и пойти вперед большими силами, и "Ростов" в разящей контратаке их наказал. Шомуродов разогнал атаку в середине поля, отдал налево Еременко и на безумной скорости побежал в штрафную замыкать его подачу. Роман навесил точно на синюю шапочку (Эльдор получил ее от медицинского штаба после одного из столкновений), и Шомуродов красиво положил мяч в угол. А мог в компенсированное время и принести своей команде победу, но Сафонов успел среагировать на мощный выстрел форварда из пределов штрафной», — отметил журналист «Советского спорта» Артем Зибрак.
Шапочка — хит матча
«Ростов» после пропущенного мяча не перестроился, потому что, видимо, не собирался отступать от выбранной линии до перерыва. «Краснодар» этому только был рад и до конца первого тайма создал еще несколько моментов — могли забить Газинский, Мартынович и Вандерсон. Однако на перерыв «Ростов» все же ушел с минусовой форой в один мяч.
Во втором тайме Карпин немного перестроил «Ростов», и моментов у ворот Сафонова стало больше. Один из лучших на исходе часа упустил Попов — болгарин пробил в стенку с точки Ракицкого и Месси.
Еременко был особенно активен, хотя до перерыва будто бы спал. Финн раздавал отличные передачи — и одна из них, сделанная внешней стороной стопы, завершилась голом Шомуродова. Карпин угадал: в середине второго тайма он выпустил узбекского форварда вместо инертного Ионова. На 79-й минуте Шомуродов столкнулся головами с Мартыновичем — и медики «Ростова» решили не бинтовать нападающего, а надели ему на голову шапочку, похожую на те, что используют в водном поло. И именно этой шапочкой Шомуродов забил спасительный гол. Для «Ростова» и для ЦСКА, упустившего очки с «Динамо», — описывает ход встречи обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов. 0