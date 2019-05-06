Гончаренко не сумел снять динамовское проклятье

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 27-го тура РПЛ. Счет в игре открыли армейцы: на 29-й минуте ворота соперников поразил Яка Бийол. Спустя несколько минут Мигел Кардозу восстановил равенство на табло, а под занавес первого тайма «Динамо» вновь огорчило армейских болельщиков: на этот раз точен был Кирилл Панченко. В итоге гости все же пропустили второй мяч уже в концовке матча: отличился вышедший на замену Такума Нисимура.

Бийол в роли Вернблума

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает стартовые составы, которые тренеры команд выставили на столичное дерби.

«А ведь накануне казалось, что тульский "Арсенал" не только досрочно короновал питерский "Зенит", но и возродил интригу в борьбе за места в Лиге чемпионов. Поражение "Локомотива" от "оружейников" позволяло ЦСКА не оставлять надежд даже на серебро РПЛ и прямую путевку в групповой турнир главного еврокубка. Нужно было лишь выдать мощный финишный спурт в чемпионате. А для начала — обыграть "Динамо" в дерби.

Решать эту задачу наставнику красно-синих Виктору Гончаренко пришлось в отсутствие одного из главных своих козырей. Никола Влашич, заработавший красную карточку в предыдущем туре в Краснодаре, на один матч остался вне футбола. Кроме того, перед самым стартовым свистком пришлось делать еще одну замену в основной обойме: вместо Виктора Васина с первых минут на поле вышел Георгий Щенников.

Впрочем, эта пожарная замена не преобразила конфигурацию оборонительной линии ЦСКА — она по привычке состояла из трех центральных защитников и двух фланговых игроков, действовавших по всей бровке. Главный же сюрприз от Гончаренко обнаружился в центральной зоне: Яка Бийол оказался выдвинут настолько далеко вперед из опорной зоны, что по своим функциям напоминал оставшегося в запасе Арнора Сигурдссона, а по внешним данным — Понтуса Вернблума эпохи позднего Слуцкого. Да, мы прекрасно помним, как прежний наставник армейцев при необходимости перемещал шведского "опорника" в переднюю линию, нагнетая давление на ворота соперника».

Новый Вернблум продолжил подвиги

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров отмечает, что, хоть начало матча и не слишком удалось армейцам, счет в матче открыли именно они.

«План "армейцев" не сработал. Без Влашича атаки ЦСКА потеряли в скорости и непредсказуемости, уровня движения от Ахметова не хватало, а Чалов вовсе подолгу побегал без мяча. В первой половине первого тайма бело-голубые выглядели интереснее и конкретнее, выигрывали борьбу, здорово работали в прессинге и лучше выходили на ударные позиции. Статистика ударов за стартовые 25 минут статистика ударов — 5 против 2 в пользу "Динамо". При этом Луценко успел попасть в штангу.

Небольшой всплеск в игре ЦСКА случился уже после 25-й минуты. Красно-синие наконец-то поймали ритм, опустили мяч на землю и хотя бы начали проникать в чужую штрафную. Любопытно, что давление сразу же привело к успеху: Чалов вырвался на ударную позицию, опасно пробил и заработал угловой, ставший результативным.

А забил, как и в матче с "Анжи", Бийол. "Новый Вернблум" выиграл верх у Теттеха и эффектным кивком, рикошетом о перекладину, переправил мяч в сетку».

У Васина снова травма?

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев фиксирует то, как динамовцы сумели переломить ход игры перед перерывом — не без помощи ошибок армейских защитников.

«У ЦСКА корректировки в составе пришлось вносить за пару минут до начала матча. Во время разминки загадочное повреждение получил Виктор Васин. Принять участие в матче он не смог. Пришлось выпускать в центр Кирилла Набабкина, а на фланг — Георгия Щенникова. Будем надеяться, что с Васиным ничего серьезного не произошло. Иначе это будет очень и очень грустно.

Позже эта замена окажется голевой. За 10 минут до перерыва Набабкин совершил позиционную ошибку и дал опередить себя Мигелу Кардозу. Португалец выбежал один на один с Акинфеевым и отправил мяч мимо него. Для легионера это было один из лучших таймов в сезоне — мало того, что он забил гол, так и еще периодически успевал закрывать Мариу Фернандеса.

Но не зря "Динамо" — один из самых неудобных соперников для армейцев в общем и Виктора Гончаренко в частности. ЦСКА выиграл у динамовцев только в двух из 17 последних матчей, а белорусский специалист вообще ни разу не побеждал бело-голубых.

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Сначала забил Кардозу, а за пару минут до перерыва Жоаозинью навесил во вратарскую, где неожиданно возникла голова Панченко. Экс-армеец демонстративно гол не праздновал, хотя сектор с фанатами "Динамо" рядом с ним ликовал».

Набабкин порвался, Нисимура забил

Автор «Спорта День за Днем» Константин Алексеев призывает не винить Кирилла Набабкина за ошибки, приведшие к голам.

«По иронии судьбы ЦСКА отыгрался через 20 секунд после ухода Панченко на замену — японец Нисимура забил из-под только вышедшего на поле Маркова. Форвард едва не реабилитировался, но поразил ворота из офсайда. Впрочем, победа бело-голубых была бы, пожалуй, не слишком справедливой — хозяева создали много шикарных моментов. Позволив несколько раз блеснуть реакцией и мастерством Шунина.

Забивали же в этот день красно-синие только со "стандартов": сначала Бийол после углового, затем Нисимура после штрафного. Динамовцы же отличались с игры. О втором голе Панченко мы сказали, а первый на счету Кардозу. И за него португалец должен благодарить Набабкина. На послематчевой пресс-конференции Виктор Гончаренко признался, что он не понимает, как защитник с таким опытом, будучи первым на мяче, позволил сопернику убежать один на один.

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Тренер сразу после финального свистка по горячим следам "напихал" футболисту. Хотя это его не столько вина, сколько беда. Набабкин в стартовом протоколе значился левым защитником, в центре же обороны фигурировал Васин. Но последний так и не вышел на поле — его экстренно заменил Щенников, передвинувший виновника пропущенного мяча в центр. Где тонко, там и порвалось».

Дружба на трибунах, сражение на поле

Автор Sportbox.ru Василий Богданов считает, что ничья с «Динамо» серьезно осложнит жизнь армейскому клубу.

«Несмотря на теплую атмосферу вокруг поля, соперникам удалось выдать настоящее дерби по качеству игры, интриге и эстетике. Давно мы не видели такой результативности в исполнении ЦСКА и "Динамо" — четыре мяча они не забивали с марта 2014 года, когда армейцы уступили в Химках (2:4). Концовка с качелями в обе стороны и вовсе стала украшением дерби, вынуждая болельщиков вскакивать со своих мест едва ли не каждую минуту. В этот период казалось, что матч может закончиться с любым результатом, о чем говорил и капитан "Динамо" Антон Шунин.

Другое дело, что итоговая ничья не устраивала ни тех, ни других. "Динамо" осталось в опасной близости от зоны переходных матчей, а могло и вовсе оказаться в ней, не подели очки "Крылья Советов" и "Уфа" (1:1). Над командой Дмитрия Хохлова по-прежнему нависает угроза вылета, так что выиграть она хотела не меньше ЦСКА. Армейцы же подарили отличную возможность "Краснодару", который и так опережает их в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. За три тура до конца подопечные Виктора Гончаренко позволили конкурентам добиться солидного отрыва, а ведь впереди поездка к "Зениту". ЦСКА остается надеяться, что петербуржцы будут слишком опьянены победой в чемпионате».

А был ли в дерби реальный фаворит?

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что бело-голубые упустили два очка в матче с ЦСКА, поскольку выглядели предпочтительнее.

«Команда Хохлова в очередной раз — четвертый подряд, отобрала очки у Ганчаренко. ЦСКА догоняет командная незрелость — "Арсенал", "Уфа", "Оренбург" и "Краснодар" их именно что обхитрили, пустив игру в нужное для себя русло. А "Динамо", если бы набирали очки, на которые наработали по созданным моментам, могли рассчитывать на 40-41 пунктов, как подсказывает математическая модель ожидаемых очков.

Так что соперник у ЦСКА был не просто соседский, принципиальный и неудобный, а банально невезучий в большинстве случаев. Вот и сегодня "армейцы" скажут, что у них было больше точных ударов — что правда, счет 11:4, но разве увидели на поле команду из Лиги чемпионов, которая играла против слабого середняка? Нет, скорее сэйвы Шунина, выходы Луценко и Маркова можно вспомнить, да отмененный гол Кардозу. "Динамо" упустили два очка далеко не первый раз за сезон». 0