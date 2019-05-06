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    Президент «Наполи» предложил новый турнир вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил реформировать еврокубки.

    Аурелио Де Лаурентис
    Аурелио Де Лаурентис

    «Лига чемпионов и Лига Европы должны быть упразднены. Вместо них должен быть создан турнир для 80 клубов, с первыми семью командами из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании и первыми четырьмя из Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швеции и остальных.

    Команды будут разделены на четыре группы по двадцать команд. Я бы назвал это Кубком Европы. Матчи могут проводиться в течение недели (со вторника по четверг), оставляя выходные для национальных лиг.

    Что касается Суперлиги, то Аньелли (президент "Ювентуса" и Ассоциации европейских клубов) умен. Не верю, что он хочет создать турнир, который уменьшит матчи еврокубков. Эта идея может быть привлекательной в краткосрочной перспективе, но в конце концов она оттолкнет большую часть публики», — цитирует Де Лаурентиса AS.

    Ранее Аньелли выступил с идеей создания Суперлиги, в которой 32 команды будут поделены на четыре группы по восемь клубов. 0

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